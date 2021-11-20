В центре Львова произошла жуткая авария с участием водителя маршрутки, который наехал на двух женщин прямо на пешеходном переходе и попытался скрыться с места преступления.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на «Обозреватель», жуткая ДТП произошла утром 20 ноября около 6.00. Водитель маршрутки въехал в двух женщин, которые переходили через дорогу на перекрестке пр-та Свободы и улицы Дорошенко. После наезда 47-летний водитель не остановился и продолжил ехать, протащив за собой одну из пострадавших, которая зацепилась за кузов.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, маршрутка была найдена на конечной остановке. Около транспортного средства лежала погибшая женщина, которую водитель протащил за собой несколько километров. Вторая пострадавшая была госпитализирована. Ее в результате наезда откинуло на дорогу, вымощенную камнем.

Отмечается, что виновник ДТП был задержан. Ему грозит тюремный срок до восьми лет лишения свободы.

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