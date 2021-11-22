На Закарпатье в воскресенье, 21 ноября, на автотрассе между селами Косонь и Большая Бийгань произошло столкновение автомобилей "Volkswagen Rassat и Mercedes-Benz.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

По информации правоохранителей, авария произошла около 15 часов. Водитель автомобиля "Volkswagen Rassat", 62-летний житель села Княгиня, не справившись с управлением выехал на встречную полосу. По ней в то время ехал микроавтобус "Mercedes-Benz". Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель "Volkswagen Рassat" и двое пассажиров легковушки, 64-летний и 65-летний мужчины, получили серьезные телесные повреждения от которых скончались на месте. У 57-летнего водителя автобуса врачи диагностировали многочисленные травмы. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение.

По факту ДТП было начато следствие по статье 286 часть 3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагического происшествия.

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