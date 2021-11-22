В эти выходные в детскую больницу Кременчуга буд госпитализирован мальчик, у которого врачи обнаружили многочисленные следы от избиения.

Об этом сообщает Кременчуг Today.

Как удалось выяснить медикам, 14-летнего парня, жителя села Веселая Долина, в течение трех дней бил отец. На сегодня ребенок находится на лечении, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Чуть позже стало известно, что мать мальчика подала жалобу о домашнем насилии. Но писать заявление о нанесении телесных повреждений ребенку женщина отказалась.

Сейчас полицейские и сотрудники ювенальной полиции выясняют все подробности инцидента

Более трагично закончилось избиение 4-летней девочки из Днепропетровской области. Ее жестоко избил собственный отец. В течение недели ребенку не оказывалась медицинская помощь. Когда же родители таки обратились к медикам, фельдшер скорой помощи лишь констатировал смерть маленького ребенка.

По факту гибели ребенка, правоохранители начали досудебное расследование. Задержанному мужчине, в случае доказательства его вины грозит лишение свободы от семи до десяти лет.

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