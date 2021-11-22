В Кривом Роге была попытка ограбить детский сад. Однако помехой преступнику стал охранник заведения.

Об этом сообщает "Репортер".

Как стало известно, в эти выходные в один из детских садов города ворвался неизвестный преступник с целью ограбления. Но задуманное не удалось осуществить, потому что вора заметил охранник. По словам последнего, между ним и воришкой произошла драка. Охранник детсада пытался задержать грабителя, однако неизвестный ударил его по голове и убежал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели погром и беспорядок в кабинетах заведения, а также сумки с награбленным "добром", которые не успел забрать с собой преступник.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства преступления. Устанавливается личность преступника. А охраннику детсада понадобилась помощь медиков.

Недавно Американский институт общественного мнения опубликовал ежегодный доклад "Глобальный закон и порядок". Согласно ее данным большинство опрошенных украинцев не считают нашу страну безопасной для жизни.

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