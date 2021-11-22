В Кривом Роге была попытка ограбить детский сад. Однако помехой преступнику стал охранник заведения.
Об этом
Как стало известно, в эти выходные в один из детских садов города ворвался неизвестный преступник с целью ограбления. Но задуманное не удалось осуществить, потому что вора заметил охранник. По словам последнего, между ним и воришкой произошла драка. Охранник детсада пытался задержать грабителя, однако неизвестный ударил его по голове и убежал.
Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели погром и беспорядок в кабинетах заведения, а также сумки с награбленным "добром", которые не успел забрать с собой преступник.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Результаты полуфинала "Танців з зірками" вывели публику из себя: "Круто на деньги развели"
Остановилось сердце актрисы Нины Руслановой: фильмы с ее участием стали легендой
Украинцев могут оставить без пенсий, раскрыты детали закона: как ужесточатся требования в 2022 году
Toyota RAV4 в 2022 году перевоплотится в спорткар, украинцы оценят: фото нового кроссовера
На место происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства преступления. Устанавливается личность преступника. А охраннику детсада понадобилась помощь медиков.
Недавно Американский институт общественного мнения опубликовал ежегодный доклад "Глобальный закон и порядок". Согласно ее данным большинство опрошенных украинцев не считают нашу страну безопасной для жизни.
Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: на зло соседям
Также мы писали ранее, что девочка упала в шахту лифта: "врачи делают все возможное", фото