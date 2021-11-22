Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства смертельного травмирования жителя Ровенского района, которое произошло на местном производстве.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области. На спецлинию "102" в 14 часов 20 ноября поступило сообщение, что медики "скорой" констатировали смерть 53-летнего мужчину, который на одном из предприятий в селе Моквин получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Инцидент произошел на одном из предприятий 20 ноября в 14.00. По данным следствия, 53-летний слесарь ремонтировал станок. На тот момент в цехе не было электроснабжения, однако когда свет включился, мужчину затащило в станок и он оказался в ловушке.

На место происшествия вызвали медиков, однако рабочий скончался. В полиции открыли производство по части 2 статьи 272 УК Украины. Продолжается следствие.

Стоит отметить, что также ЧП на производстве на днях произошло в Киеве. Там, в результате нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок. Оба погибли на месте.

Напомним, что трагедия на заводе в Одессе, рабочего зажало в прессе: появилось видео с места.

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