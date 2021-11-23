В Днепре, 21 ноября, возле одного из местных супермаркетов мужчина напал на курьера службы доставки.

Об этом сообщило местное издание Gorod.dp.ua.

Вечером воскресенья между курьером и мужчина по неизвестным причинам возник конфликт. Во время которого последний вытащил нож и бросился на оппонента. Курьер в свою очередь достал стартовый пистолет, дважды выстрелил и скрылся с места происшествия.

Недовольный клиент остался у машины курьера т начал резать шины. За этим занятием его застал патрульный экипаж. По словам мужчины, виновным в конфликте является курьер, ведь он неожиданно и с неизвестных начал стрелять из пистолета.

Чуть позже в органы правопорядка обратился и сам курьер. По его версии, мужчина напал на него с ножом. Поэтому его пришлось защищаться пистолетом. Полицейские в присутствии понятых забрали пистолет и нож. Далее следователи должны выяснить все обстоятельства инцидента.

Со своей стороны в компании с которой сотрудничает курьер, сообщили, что также начнут расследование инцидента и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

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