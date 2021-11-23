В Кременчуге Полтавской области вечером 22 ноября 17-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota RAV4, устроила ДТП на украинской трассе.

ДТП произошло в селе Малая Кохновка Кременчугского района. Об этом сообщили в Службе оперконтроля мэрии Кременчуга и ГСЧС области.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что школьница не справилась с управлением автомобиля и въехала в дерево. Многие интересуются, "кто пустил ее за руль" и "куда смотрели родители".

По предварительной информации полиции, 17-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota RAV4, выехала за пределы проезжей части и допустила столкновение с деревом. Телесные повреждения разной степени тяжести получила водитель и трое пассажиров автомобиля, 2000, 2002 и 2003 годов рождения.

В пресс-службе ГСЧС Украины в Полтавской области уточнили, что двое людей в салоне оказались зажатыми конструкциями поврежденного автомобиля.

Спасатели сначала с помощью бензопилы освободили кроссовер от ветки дерева, а затем деблокировали пострадавших и передали их бригаде медиков скорой помощи.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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