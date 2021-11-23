В Киеве на бульваре Перова произошло смертельное ДТП, 20 ноября авто сбило насмерть мужчину и перевернулось - погибшим оказался сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщает Obozrevatel, у погибшего возник конфликт, переросший в драку. Он пытался убежать от агрессивной компании и на проезжей части попал под колеса автомобиля. Он скончался до приезда медиков.

Telegram-канал Киев Оперативный сообщил, что погибшим полицейским был Ярослав Викторов, 1996 года рождения.

"Ярослав был старшим лейтенантом полиции, инспектором управления криминального анализа ГУНП в Киеве… Перед наездом у Ярослава возник конфликт с двумя неизвестными мужчинами. По непроверенной пока информации – вроде бы из-за открытого завладения телефоном", – говорится в сообщении.

Напавших на полицейского мужчин уже задержали. Как рассказали журналистам источники в полиции, погибшим оказался действующий сотрудник полиции. В тот вечер, 20 ноября, он не находился на службе.

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