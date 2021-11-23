В Киеве кучку подростков за то что ломали прокатный самокат, "проучил" случайный прохожий.

Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

На видео зафиксировано, что сначала к подросткам, которые активно пытаются сломать прокатный самокат Bolt, подходит мужчина и делает им замечания используя нецензурные слова. А уже потом прибегает к физическому воздействию.

"Норм или немного перебрал с воспитанием?"- спросили в посте об инциденте.

Большинство комментаторов паблика одобрительно оценили действия неизвестного мужчины. Однако были и те, кто указали на совершенно неправовые методы решения данного конфликта.

В последнее время подростки все чаще становятся героями новостей о вандализме. Так, в начале ноября, в Кривом Роге, трое девушек-подростков разрисовали городской трамвай. На место происшествия сразу были вызвана полиция и родители несовершеннолетних. Отец одной из девушек решил конфликт мирным путем - всей семьей они полностью отмыли трамвайный трамвай.

Напомним, подростки "надымили" на станции метро, слетелась полиция: кадры с места