В Киеве кучку подростков за то что ломали прокатный самокат, "проучил" случайный прохожий.
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На видео зафиксировано, что сначала к подросткам, которые активно пытаются сломать прокатный самокат Bolt, подходит мужчина и делает им замечания используя нецензурные слова. А уже потом прибегает к физическому воздействию.
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В последнее время подростки все чаще становятся героями новостей о вандализме. Так, в начале ноября, в Кривом Роге, трое девушек-подростков разрисовали городской трамвай. На место происшествия сразу были вызвана полиция и родители несовершеннолетних. Отец одной из девушек решил конфликт мирным путем - всей семьей они полностью отмыли трамвайный трамвай.
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