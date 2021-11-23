Под Белградом в поселке Лештане вблизи столицы Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками.

По данным сербского издания Blic, взрывная волна нанесла ущерб окружающим зданиям. По предварительным данным, жертвами взрыва могли стать два человека, один числится пропавшим без вести.

Пользователи соцсетей публикуют видео инцидента. На кадрах виден поднимающийся в небо гигантский столб белого дыма, который виден из нескольких частей Белграда, также слышны раскаты взрывов. Они были настолько сильными, что у некоторых местных жителей выбило окна.

На данный момент дороги к ракетному заводу перекрыты, сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим. Несколько машин скорой помощи покидают территорию завода.

На место прибыли многочисленные полицейские. При этом известно, что во время взрыва на фабрике находилось около 100 рабочих.

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