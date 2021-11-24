В Польше в селе Пасечник Нижнесилезского воеводства местные правоохранители ранили 48-летнего мужчину, который оказался гражданином Украины.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Копов вызвали из-за того, что группа неизвестных людей находилась на частной территории с непонятной целью, а у одного из этих мужчин есть с собой нож.

Подъезжая к месту вызова, правоохранители заметили мужчину, который шел по тротуару и размахивал ножом. Полицейские приказали мужчине выбросить оружие, однако тот не только не послушался, но и начал бросаться с ножом на стражей порядка и ранил одного из полицейских в руку.



Правонарушителем оказался 48-летний гражданин Украины. Правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов, а затем подстрелили его в ногу. После этого дебошир успокоился.

Мужчину доставили в больницу. В его организме обнаружили более 2 промилле алкоголя. В настоящее время дело изучает прокуратура.

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