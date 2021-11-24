В Польше в селе Пасечник Нижнесилезского воеводства местные правоохранители ранили 48-летнего мужчину, который оказался гражданином Украины.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Копов вызвали из-за того, что группа неизвестных людей находилась на частной территории с непонятной целью, а у одного из этих мужчин есть с собой нож.
Подъезжая к месту вызова, правоохранители заметили мужчину, который шел по тротуару и размахивал ножом. Полицейские приказали мужчине выбросить оружие, однако тот не только не послушался, но и начал бросаться с ножом на стражей порядка и ранил одного из полицейских в руку.
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Правонарушителем оказался 48-летний гражданин Украины. Правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов, а затем подстрелили его в ногу. После этого дебошир успокоился.
Мужчину доставили в больницу. В его организме обнаружили более 2 промилле алкоголя. В настоящее время дело изучает прокуратура.
Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца в Польше: тело парня нашли на крыше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.