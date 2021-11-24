Под Киевом произошло ДТП - в Вышгороде Киевской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля Cadillac.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Авария случилась 23 ноября около 19:00 на улице Набережной.

Как рассказали в пресс-службе полиции, предварительно было установлено, что 23-летняя водитель автомобиля Cadillac во время разворота в разрешенном месте не уступила дорогу автобусу.

В результате столкновения владелица легковушки и ее пассажирка получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. Пассажиры автобуса не пострадали.

На опубликованных полицией фото можно увидеть, что автобус ударил Cadillac в переднюю дверь со стороны пассажира. Обе машины получили механические повреждения.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

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