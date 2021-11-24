В салоне было 52 человека

В трагическом дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом, которое произошло в Болгарии, погибла целая семья из 11 человек.

Об этом сообщает издание Traffic News со ссылкой на македонские СМИ. Всего жертвами злополучной аварии стали 45 человек.

Семья вместе ездила на отдых в Стамбул, а на подъезде к Болгарии вместе с другими пассажирами туристического автобуса попали в смертельное ДТП.

Также установлено, что среди 45 погибших – 12 детей. Самые маленькие – четырехлетние братья-близнецы Луан и Албан Ахмети.



Среди жертв – 27-летний Газменд Укали и 23-летняя Альбина Белули. Парень отмечал свой день рождения с любимой в Турции.

Среди погибших также установлена личность учительницы начальных классов из села Студеничани Северной Македонии, ее дочь и еще двое жильцов из этого же села.

В Болгарии и Северной Македонии 24 ноября объявлен трехдневный траур.

Стоит напомнить, что 23 ноября попал в аварию пассажирский автобус – он влетел в ограждение, после чего загорелся. В транспорте с македонской регистрацией ехали 52 человека. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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