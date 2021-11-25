"В любом случае нужно смотреть по сторонам"

Жуткое ДТП произошло в среду, 24 ноября, в Киеве - женщину на полном ходу сбил трамвай, водитель смог остановиться за 15-20 метров.

В пресс-службе полиции сообщили подробности инцидента, произошедшего на ул. Кирилловской, передает Politeka.net.

По предварительной информации, женщина выходила из магазина и попала под трамвай. От полученных телесных повреждений она погибла на месте происшествия.

Личность погибшей устанавливается, на вид лет 50-55.

Трамваи временно приостановили движение в обоих направлениях, пока на месте работали правоохранители.

В полиции добавили, что женщина перебегала рельсы в неустановленном месте. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Кадрами трагедии поделились на ресурсе "Киев Оперативный". Украинцы активно обсуждают в Сети случившееся:

"Магазины не следует под трамвайными путями строить"

"в любом случае нужно смотреть по сторонам"

"а когда магазин на расстоянии менее 1 метра от путей, то это нормально, человек может споткнуться когда выходит и все"

"урок пешеходам☝🏻, а то идут важные, обязаны их пропустить как будто 😡, может и обязаны, но это их жизнь, и только они заинтересованы в ней"

"Там еще чуть дальше - по дороге так же ходят, тоже часто сбивают"

"Я живу через дорогу. Слышал, как трамвай сигналил. Там постоянно люди идут на броне, не смотря по сторонам... Однажды я там просто за плече остановил одну такую, которая тупо поперлась прямо, не смотрела по сторонам и точно так же там ехал трамвай. Хоть поблагодарила..."

"Как можно не заметить старый и громыхающий на всю округу трамвай?"

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