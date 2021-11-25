Жуткое ДТП произошло в среду, 24 ноября, в Киеве - женщину на полном ходу сбил трамвай, водитель смог остановиться за 15-20 метров.
В пресс-службе полиции сообщили подробности инцидента, произошедшего на ул. Кирилловской, передает Politeka.net.
По предварительной информации, женщина выходила из магазина и попала под трамвай. От полученных телесных повреждений она погибла на месте происшествия.
Личность погибшей устанавливается, на вид лет 50-55.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Штраф до 170 тысяч: в Украине COVID-сертификаты будут проверять по-новому
Штраф до 8 тысяч гривен: украинцев ждет новый запрет с 10 декабря, подробности
Ушел из жизни народный артист Украины: "один из лучших в современности"
Зимние каникулы в школах: выяснилось, когда они начнутся и повлияет ли дистанционка
Трамваи временно приостановили движение в обоих направлениях, пока на месте работали правоохранители.
В полиции добавили, что женщина перебегала рельсы в неустановленном месте. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Кадрами трагедии поделились на ресурсе "Киев Оперативный". Украинцы активно обсуждают в Сети случившееся:
"Магазины не следует под трамвайными путями строить"
"в любом случае нужно смотреть по сторонам"
"а когда магазин на расстоянии менее 1 метра от путей, то это нормально, человек может споткнуться когда выходит и все"
"урок пешеходам☝🏻, а то идут важные, обязаны их пропустить как будто 😡, может и обязаны, но это их жизнь, и только они заинтересованы в ней"
"Там еще чуть дальше - по дороге так же ходят, тоже часто сбивают"
"Я живу через дорогу. Слышал, как трамвай сигналил. Там постоянно люди идут на броне, не смотря по сторонам... Однажды я там просто за плече остановил одну такую, которая тупо поперлась прямо, не смотрела по сторонам и точно так же там ехал трамвай. Хоть поблагодарила..."
"Как можно не заметить старый и громыхающий на всю округу трамвай?"
Также мы писали ранее, что трагедия произошла с 19-летней девушкой в Харькове: "попала под трамвай и..."
Как сообщала Politeka, в троллейбусе Харькова сцепились пассажиры, видео с места: "попросили выйти, но..."
Кроме того Politeka писала, трагедия произошла в трамвае на глазах у пассажиров, видео: спасти не удалось