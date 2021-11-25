В среду, 24 ноября, в Оболонском районе Киева произошло дорожно транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инцидент случился на Минском проспекте около 17:00.

Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобили Honda, Kia и Ford.

В результате ДТП три человека получили травмы и были госпитализированы.

Во время общения с водителем Hyundai полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал у мужчины 1,78 промилле алкоголя в крови.

На снимках можна увидеть, что капоты машин превратились в гору металла, а на асфальте лежат осколки от машин.

На виновника аварии составили админпротокол по статье 130 (управление авто в состоянии опьянения) КУоАП. Виновному грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

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