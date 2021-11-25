В Днепропетровской области без вести пропал 19-летний парень Александр Плахотный — парень не выходит на связь ни с родными, ни с близкими.
Об этом написали в группе "Поиск детей Кривой Рог".
19-летний Александр Плахотный 13 ноября вышел из дома в Долгинцевском районе города. На звонки он не отвечает, где он сейчас находится — неизвестно. Его ищут больше недели: около 12 дней.
В день исчезновения Александр Плахотный был одет в бело-красные кроссовки, камуфляжные штаны и имел с собой черную спортивную куртку.
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Любую информацию о пропавшем парне просят сообщать срочно по телефону горячей линии группы поиска пропавших детей: (097) 543-30-30 или (097) 451 -45-12.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
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