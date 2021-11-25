В Днепре днем 25 ноября произошел масштабный пожар - загорелась крыша многоэтажки, огонь охватил одну из многоэтажек на Слобожанском проспекте.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Как пишут "Новости Днепра", а также ряд местных Telegram-каналов, в доме проводился ремонт лифтов.
По словам местных жителей, перед тем, как появилось пламя, они услышали хлопок. В результате работ произошло загорание, которое рабочие пытались потушить своими силами, но им это не удалось
На место пожара прибыли спасатели и начали эвакуировать жильцов. 11 жителей дома, в том числе троих детей, с помощью лестницы эвакуировали спасатели.
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В результате пожара один человек получил травмы и был госпитализирован в больницу.
На видео видно, как пожарные поднимаются по выдвижной лестнице в квартиру на 9 этаже. Огонь распространился на площадь в 200 "квадратов".
Дым от пожара был виден из разных уголков города. К тушению привлекались 30 человек и семь единиц техники ГСЧС.
Что именно стало причиной возникновения огня, сейчас неизвестно. В обстоятельствах будут разбираться правоохранители.
Напомним, пожар разгорелся в здании института в Киеве.
Как сообщала Politeka, в сгоревшем доме нашли тело мужчины, спасатели не успели.
Также Politeka писала, что масштабный пожар разбушевался на Одесчине, погорели сотни животных.