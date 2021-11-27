В городе Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно бытового газа на 5-м этаже, в результате взрыва разрушены несколько этажей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие, также под завалами находятся пострадавшие.

Взрыв произошел в угловой части 5-этажного дома, в результате чего два верхний этажа были полностью разрушены. Сейчас на месте взрыва работают 75 спасателей и 14 единиц техники. Предварительно известно, что заблокироваными оказалось три человека на 5 этаже дома.

Очевидцы, находящиеся на месте происшествия, рассказали изданию "Новости-Н", что несколько жильцов дома заблокированы под завалами, спасатели уже установили с ними голосовой контакт и пытаются сделать все для того, чтобы их спасти. Улица усыпана бетоном и стеклом.

По состоянию на 10:50 спасатели достали с 5 этажа троих пострадавших и передали их медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два других человека находятся в шоковом состоянии.

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