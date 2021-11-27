24 ноября в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист - он сочинял музыку к театральным постановкам и фильмам.

О смерти одного из самых известных музыкантов Латвии сообщает SlippeDisc.

Браунс умер в госпитале в кругу врачей и медсестер, где проходил лечение после перенесенного двумя неделями ранее сердечного приступа, заразившись коронавирусом. Он ушел слишком быстро и безжалостно.

Мартиньш Браунс родился 17 сентября 1951 года в Риге в семье врачей. Он учился в Высшей музыкальной школе Эмиля Дарзиня по классам фортепиано, хора и хорового дирижирования, а также на факультете теории музыки.

Стал известен широкой публике, как участник и руководитель различных рок-музыкальных ансамблей и групп, а самые продуктивные годы его работы были связаны с группой Sīpoli - одной из лучших латвийских рок-групп всех времен.

Автор музыки для множества театральных пьес и фильмов: "Легко ли быть молодым?", "Выстрел в лесу", "Малиновое вино", "Фотография с женщиной и диким кабаном", "Паук", "Воровской общак".

В 2001 году получил награду Министерства культуры Латвии за творческий вклад в обогащение латвийской культуры, а в 2008 его наградили Орденом Трех звезд 4-й степени "За заслуги в культуре и выдающийся многогранный творческий вклад в музыку Латвии".

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