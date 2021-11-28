Мощное землетрясение ударило по северным регионам Перу, что привело к серьезным разрушениям в двух провинциях страны, есть пострадавшие.
Как сообщает Politeka.net, Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,5. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине около 110 км. Сильные толчки были ощутимы ранним утром – около 5:52 по местному времени. Местные жителе в спешке покидали свои дома в мерах предосторожности.
Отмечается, что больше всего пострадали две северные провинции Перу, но толчки ощущались в центральных регионах и даже в Эквадоре.
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Несмотря на то, что землетрясение было очень мощным, оно не привело к глобальным разрушениям, поскольку произошло на большой глубине. Однако в результате толчков пострадало три человека. Они получили серьезные травмы. Одного из местных жителей пришлось спасать из-под завалов церкви, которая обрушилась в результате сильных толчков.
Добавим, что землетрясения в этом районе бывают достаточно часто.
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