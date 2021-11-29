Летом 2019 года в итальянском городке Форли была зверски убита украинка Злата Загарюк. Спустя годы суд Италии вынес приговор ее мужу, однако Александр Зарагюк бежал из страны.

Сестра погибшей украинки Лилия Вакарюк рассказала в интервью "Молодому буковинцу" детали жуткой истории.

Злата и Александр познакомились в 2007 году. А через два года пара обручилась. У Александра в Италии жила мать да и он сам долго жил и работал в этой стране. Поэтому, после окончания Златой университета, пара уехала в Италию. Там у них родился сын Максим. Сейчас мальчику 12 лет.

По словам сестры, Злата была очень работящей девушкой, поэтому без работы никогда не сидела. Как только сыну исполнился год, Злата отдала его в детский сад и пошла работать. Сначала молодая женщина тщательно скрывала от своих близких, что мужчина поднимает на нее руки. Однако, после рождения ребенка, к ним часто начала наведываться бабушка - мама девушки.

"Мама начала замечать. что у Златы то синяк появился, то зуба нет, то на лице какие-то царапины. Сестра же постоянно находила качество отговорки. Но когда соседи рассказали, что часто слышат какие-то крики в их доме, мы с мамой начали догадываться, что Саша поднимает руку на Злату", - рассказывает Лилия Вакарюк.

Десять лет терпела побои

К тому же соседи рассказали, что несколько раз видели как Злата с ребенком посреди ночи уходили из дома. Немного погодя выяснилось, что Саша был игроманом. Он постоянно делал ставки на футбольные матчи. Много денег проигрывал и накапливал долги. Злате приходилось работать на трех работах, чтобы иметь возможность платить за жилье, покупать продукты. Однако супруги несколько раз меняли квартиры - их выгоняли за долги. Если родственники давали деньги девушке, она их тщательно прятала от мужа.

Сестра и мать начали все чаще и чаще замечать на теле девушки новые следы побоев. Мать напрямую спрашивала зятя, поднимает ли он на жену руку, однако он это категорически отрицал. Как и сама Злата. Однако даже подружки, с которыми украинка общалась по видеосвязи, заметили синяки. Именно им, в последние годы своей жизни, Злата рассказала правду об отношениях с мужем. Девушка терпела такое отношение долгие десять лет. Однако в последний год стала действовать в одной из своих хозяек она спрятала вещи первой потребности для себя и ребенка, документы и деньги на первое время.

Умерла в собственной постели

Злата Загарюк умерла 7 июля 2019 года. Это была годовщина венчания с Александром. Как выяснили эксперты, причиной смерти стал удар тупым предметом в заднюю часть головы. Также по данным судебно-медицинской экспертизы у девушки были серьезные гематомы, которые не разматывались даже с течением времени. Специалисты сделали вывод, что девушка получала регулярные побои. Родственники нашли около 50 свидетелей, которые подтвердили плохое отношение мужа к жене. Также стали известны подробности ужасного дня, когда умерла молодая украинка.

"В этот день они должны были отмечать годовщины венчания. Саша попросил сварить суп и пожарить котлеты. Злате пришлось встать очень рано чтобы выполнить просьбу мужа. Перед тем, как идти на работу, она сказала Саше, чтобы после того, как позавтракал - все поставил в холодильник. Он этого не сделал. Конечно, когда вечером Злата вернулась домой, еда была уже испорчена. Это ужасно раздражает Сашу и он ударил Злату в ухо. Удар был настолько сильным, что треснула барабанная перепонка. Сестра перестала слышать на одно ухо. Однако все равно пошла в магазин купить фарша, чтобы сделать котлеты. Потом ей стало совсем плохо и она прилегла", - рассказывает Лилия Вакарюк.

По выводам судмедэкспертов у погибшей украинки зафиксирован разрыв обеих барабанных перепонок. Поэтому перед смертью девушка вообще ничего не слышала. Причиной смерти является кровоизлияние в мозг. Но если бы Злате вовремя была оказана медицинская помощь, она могла выжить. Однако муж Саша повез сына в школу.

"Вернувшись домой, он позвонил в похоронное бюро и сообщил, что нужно организовать похороны. Сначала работники думали, что речь идет о естественной смерти. Но когда увидели тело и окровавленные полотенца в ванной комнате - вызвали полицию. Итальянские правоохранители забрали тело и сообщили мою маму". - рассказывает ошеломленные подробности сестра погибшей.

Сначала Александр Загарюк выступал как свидетель, но потом стал подозреваемым. И именно тогда сожитель его матери помог мужчине бежать из Италии. В ноябре 2019 года он был объявлен в международный розыск. А уже в октябре этого года признан виновным в смерти жены. Суд присудил ему 16 лет заключения. А также обязательство оплатить компенсации собственному ребенку в размере 100 тысяч евро и 60 тысяч евро матери Златы Загарюк.

У Александра Загарюка есть еще 30 дней, когда он может подать апелляцию. Однако будет ли он это делать-неизвестно.

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