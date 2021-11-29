Смертельное ДТП произошло на трассе Днепр – Запорожье в районе съезда с трассы к населенным пунктам Надия и Червоный Яр в Широковской ОТО Запорожской области.

Об этом сообщает портал Vgorode.ua. Два легковых автомобиля столкнулись на окутанной туманом трассе.

Вероятно, водитель одного из автомобилей выезжал со второстепенной сельской дороги и, не оценив дорожную обстановку, допустил столкновение на большой скорости со встречным авто и машину отбросило на встречку.

Обломки одного из авто разбросало по всей дороге после столкновения. В полиции изданию подтвердили гибель двух человек. В то же время отмечается, что обстоятельства и детали ДТП еще выясняются.

На месте трагического ДТП работали две бригады скорой помощи и правоохранители. Объезд осуществлялся по встречным полосам движения. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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