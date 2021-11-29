В Закарпатской области несовершеннолетний подвыпивший разграбил ограждение дома.

Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области.

Инцидент произошел около часа ночи 28 ноября в Мукачево. Правоохранители получили сообщение, что автомобиль Audi двигаясь по встречной полосе совершил аварийную ситуацию экипажа патрульных. Однако не остановившись, а наоборот ускорившись скрылся с места происшествия.

Уже другой экипаж полицейских заметил разыскиваемую Audi возле частного дома. Ограда дома при этом была разбита. За рулем автомобиля находился несовершеннолетний юноша, который рассказал, что не справившись с управлением въехал в ограждение собственного дома.

Пока юноша давал показания, полицейские заметили у него признаки наркотического или алкогольного опьянения. Парня было направление на освидетельствование в медицинское учреждение. Поскольку правонарушитель является несовершеннолетним, осмотр врача проходил в присутствии родителей. Заключение врача-нарколога-положительное.

Правоохранителями были составлены админпротоколы по нескольким статьям Кодекса Украины Об административных правонарушениях. Среди них: управление в состоянии опьянения, управление лицом, которое не имеет права управления, создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.

Напомним, 16-летний подросток "одолжил" авто у родителей и попал в ДТП: кадры с места аварии

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.