В Закарпатской области несовершеннолетний подвыпивший разграбил ограждение дома.
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Инцидент произошел около часа ночи 28 ноября в Мукачево. Правоохранители получили сообщение, что автомобиль Audi двигаясь по встречной полосе совершил аварийную ситуацию экипажа патрульных. Однако не остановившись, а наоборот ускорившись скрылся с места происшествия.
Уже другой экипаж полицейских заметил разыскиваемую Audi возле частного дома. Ограда дома при этом была разбита. За рулем автомобиля находился несовершеннолетний юноша, который рассказал, что не справившись с управлением въехал в ограждение собственного дома.
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Пока юноша давал показания, полицейские заметили у него признаки наркотического или алкогольного опьянения. Парня было направление на освидетельствование в медицинское учреждение. Поскольку правонарушитель является несовершеннолетним, осмотр врача проходил в присутствии родителей. Заключение врача-нарколога-положительное.
Правоохранителями были составлены админпротоколы по нескольким статьям Кодекса Украины Об административных правонарушениях. Среди них: управление в состоянии опьянения, управление лицом, которое не имеет права управления, создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.
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