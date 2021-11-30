В понедельник, 29 ноября, на 637 километре шоссе Фернандо Белаунде Терри в Перу микроавтобус с пассажирами упал в пропасть с высоты более 300 метров.
Об этом сообщает агентство Andina. Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу выросло до 33, сначала сообщалось о кончине 29 человек и 20 пострадавших.
Спасателям удалось найти тела еще четырех человек - троих мужчин и девочки.
"Автобус подняли и обнаружили еще четыре тела", - заявил глава национальной дорожной полиции Элиаса Лосаду.
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Уточняется, что транспортное средство упало со скалы на удаленном маршруте в северных джунглях страны между городами Чачапояс и Мойобамба в регионе Амазонки, в 1000 км к северу от столицы Лимы. Спасатели отметили, что автобус провалился в пропасть на 300 м.
Причины трагедии пока не установлены, возможно, водитель заснул или не справился с управлением, превысив скорость.
Отмечается, что аварии на перуанских дорогах часты из-за превышения скорости, плохих дорожных условий, отсутствия указателей и плохого контроля со стороны властей.
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