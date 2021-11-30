В Азербайджане на одном из полигонов при выполнении учебных полетов произошло крушение военного вертолета государственной пограничной службы.

Об этом сообщается на сайте ГПС Азербайджана. Уточняется, что вертолет упал на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе.

По информации ведомств, 30 ноября, в 10:40, военный вертолет Госпогранслужбы разбился во время выполнения учебных полетов. Авария произошла на авиационном полигоне "Гарагейбат".

К сожалению, среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые. Точного количества находившихся на борту людей и жертв и пострадавших пока не приводят.

На месте происшествия работают руководство Госпогранслужбы и Генпрокуратуры. Совместное расследование продолжается.

Позже в местных СМИ проинформировали, что в вертолете находились 18 человек, из них 14 погибли, состояние остальных 4 человек тяжелое. Среди раненых и погибших числятся высокопоставленные офицеры. Официально эта информация пока не была подтверждена.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.