В городе Покровске Донецкой области в многоэтажке в микрорайоне Южный произошел взрыв - он раздался в квартире на последнем этаже 9-этажного жилого дома.
Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Взрыв произошел 2 декабря около 11.51.
В результате инцидента пострадал 36-летний хозяин квартиры. Работники скорой помощи спасали и доставили пострадавшего в хирургическое отделение Покровской районной центральной больницы.
У него термические ожоги костей рук, головы и лица. Состояние оценивают, как удовлетворительное.
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В результате взрыва уничтожены два оконных блока и один дверной блок квартиры. По информации местных СМИ, в результате взрыва вылетели окна, одежда, личные вещи жителей.
В настоящее время спасатели проводят мероприятия по расчистке обломков стекла на месте происшествия.
От ГСЧС привлечены 11 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина — взрыв газа. Точная причина устанавливается соответствующими специалистами.
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