Инцидент со школьным автобусом произошел в Нью-Йорке, США. Сообщается о нескольких пострадавших, включая полицейского, пытавшегося остановить лихача.

Так, в Бруклине мужчина угнал школьный автобус - к счастью, детей в тот момент в транспорте не было. Прорываясь на свободу, он сносил встречные и припаркованные машины с дороги. Горе-водитель в целом протаранил 15-20 авто, сообщает издание Newsweek.

Изначально, правоохранители сообщали о двух потерпевших - полицейском и гражданском, который находился в одной из машин на пути автобуса. Отмечается, что они получили незначительные травмы. Позднее поступила информация о еще одном раненом.

В Сети появились кадры погони за лихачом. На них видно, как копы преследуют школьный автобус пешком, уклоняясь от сбитых им авто. Было слышно, как прохожие кричали, пока на заднем плане ревели сирены.

Man stole a #school bus in East #NewYork, Brooklyn and struck 15-20 parked vehicles before he was stopped, 5 injured including officer in #Brooklyn

No #kids were on the school bus at the time of the incident. #NYPD #crashes #stolen #schoolbus #USA🇺🇸 pic.twitter.com/nGW4F6nUVA — 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) December 3, 2021

В итоге угонщик не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. Мужчину арестовали. Сообщается, что задержанного зовут Энтони Рейес, ему 43 года. Его уже много раз задерживали за правонарушения, в том числе за кражу арендованного грузовика.

NYPD: Man arrested, charged after crashing a stolen school bus into vehicles, injuring 5 including an officer in Brooklyn on Thursday.https://t.co/oZuQD7fR0q — News12BK (@News12BK) December 3, 2021

Another Video-

Man stole a #school bus in East #NewYork, Brooklyn and struck 15-20 parked vehicles before he was stopped, 5 injured including officer in #Brooklyn

No #kids were on the school bus at the time of the incident. #NYPD #crashes #stolen #USA pic.twitter.com/RyKpf0DoJr — 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) December 3, 2021

Напомним, мусоровозы провалились под землю в Днепре.

Как сообщала Politeka, в Кривом Роге устроили переполох из-за опасного авто: слетелись силовики, подробности.

Также Politeka сообщала, что остановилось сердце второй пострадавшей в ДТП под Харьковом: "медики спасали 6 часов".