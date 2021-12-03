Инцидент со школьным автобусом произошел в Нью-Йорке, США. Сообщается о нескольких пострадавших, включая полицейского, пытавшегося остановить лихача.
Так, в Бруклине мужчина угнал школьный автобус - к счастью, детей в тот момент в транспорте не было. Прорываясь на свободу, он сносил встречные и припаркованные машины с дороги. Горе-водитель в целом протаранил 15-20 авто, сообщает издание Newsweek.
Изначально, правоохранители сообщали о двух потерпевших - полицейском и гражданском, который находился в одной из машин на пути автобуса. Отмечается, что они получили незначительные травмы. Позднее поступила информация о еще одном раненом.
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В Сети появились кадры погони за лихачом. На них видно, как копы преследуют школьный автобус пешком, уклоняясь от сбитых им авто. Было слышно, как прохожие кричали, пока на заднем плане ревели сирены.
В итоге угонщик не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. Мужчину арестовали. Сообщается, что задержанного зовут Энтони Рейес, ему 43 года. Его уже много раз задерживали за правонарушения, в том числе за кражу арендованного грузовика.
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