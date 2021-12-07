В Черниговской области сегодня утром произошло страшное дорожно-транспортное происшествие - маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, погибли десять человек, еще восемь получили травмы.

ДТП произошло около 7: 55, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный микроавтобус "Чернигов-Сосница".

Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлечены десять человек и три единицы техники.В результате аварии 10 человек погибли и восемь получили телесные повреждения.

Судя по снимку от микроавтобуса осталась только груда металла, шансов выжить у людей практически не было.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что произошло жуткое ДТП, столкнулись две иномарки.

Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.