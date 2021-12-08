В СБУ сообщили, что удалось предотвратить теракт в одном из колледжей Черкасской области.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников.
У злоумышленников изъяты пистолеты. Информацию о подготовке к теракту они распространили из-за запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".
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В соцсети злоумышленники призвали присоединиться к их преступной группе, чтобы расправиться над сверстниками.
У студентов дома спецслужба обнаружила два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности - предметы были направлены на экспертизу.
Дело было открыто по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что родители учеников Покровского лицея Кривого рока решили, что дети должны научиться стрелять. Поэтому и приобрели пистолет.
Правда, сообщение о покупке родителями оружия в школу, уже удалено.
Для того чтобы купить пневматический пистолет Макарова, были выделены средства, которые поступают от родителей.
В удаленном сообщении говорилось, что пневматический пистолет куплен для проведения практических занятий на уроке "Защита Украины", оттачивания юношами и девушками мастерства по стрельбе и "с учетом пожеланий лицеистов".
Напомним, вооруженный неадекват ворвался в магазин и устроил стрельбу: кадры из Одессы
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