На борту были высокопоставленные военные

Разбился военный вертолет Ми-17В5 - на место крушения первыми прибыли местные жители, которые своими силами пытались потушить остатки борта.

Об этом сообщает Al Jazeera. Происшествие произошло в среду, 8 декабря в Индии. Судно направлялось с базы ВВС Сулур в Колледж оборонных служб в Веллингтоне.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper. pic.twitter.com/6oxG7xD8iW — ANI (@ANI) December 8, 2021

Однако возле Кунура в районе Нилгрис вертолет потерпел крушение. На его борту в общем находилось 14 человек. В результате аварии погибло по меньшей мере четыре человека, еще трое получили ранения и доставлены в больницу.

По предварительной информации, начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават также находился на борту и был госпитализирован.

Сейчас на месте крушения работают аварийные и спасательные бригады. Также на место отправлено не менее шести бригад скорой помощи.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J — ANI (@ANI) December 8, 2021

Ожидается, что министр обороны Индии Раджанат Сингх выступит с заявлением об аварии. Проводится расследование, которое покажет и причину крушения Ми-17V5.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.