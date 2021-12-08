Разбился военный вертолет Ми-17В5 - на место крушения первыми прибыли местные жители, которые своими силами пытались потушить остатки борта.
Об этом сообщает Al Jazeera. Происшествие произошло в среду, 8 декабря в Индии. Судно направлялось с базы ВВС Сулур в Колледж оборонных служб в Веллингтоне.
Однако возле Кунура в районе Нилгрис вертолет потерпел крушение. На его борту в общем находилось 14 человек. В результате аварии погибло по меньшей мере четыре человека, еще трое получили ранения и доставлены в больницу.
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
"Холостячка" Огневич после скандального финала неожиданно заговорила о другом мужчине: "Загадаю желание познакомиться"
Погода на Новый год 2022 в Киеве: синоптики рассказали, ждать ли украинцам снега
Ротару после российской "Песни года" появится на сцене "Вечернего Квартала": "Это позор"
Трагедия под Черниговом: число жертв резко увеличилось, новые данные
По предварительной информации, начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават также находился на борту и был госпитализирован.
Сейчас на месте крушения работают аварийные и спасательные бригады. Также на место отправлено не менее шести бригад скорой помощи.
Ожидается, что министр обороны Индии Раджанат Сингх выступит с заявлением об аварии. Проводится расследование, которое покажет и причину крушения Ми-17V5.
Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.
Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.
Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.