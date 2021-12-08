Личности всех 13 погибших в ДТП под Черниговом идентифицированы - маршрутка которая попала в ДТП, работает легально и все пассажиры были застрахованы.
Об этом сообщает Obozrevatel. Среди погибших оказались жители городов Борзна и Мена, а также близлежащих сел.
Известно, что оборвалась жизнь молодой пары Виктории Гурин и Ярослава Веремиенко. Обоим было по 23 года, девушка была из Мены, а парень – из Борзны. В то утро они ехали в Чернигов.
Ярослав увлекался спортом, любил спортивные автомобили. Недавно парень закончил магистратуру и вместе с Викой они недавно вернулись домой из Польши. Влюбленные уже задумывалась о свадьбе и собирались поженится, но авария стала фатальной для них. О них отзываются только с хорошей стороны.
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Трагедия также унесла жизни 19-летней Юлии и ее 49-летней мамы Нины Ткаченко, которая работала преподавателем английского языка в лицее. Скончалась также 54-летняя жительница села Великая Дочь Наталия Матяш.
Водитель маршрутки – 47-летний Александр Мартыненко – тоже погиб после столкновения с фурой. Он лишь в прошлом месяце вместе с женой отметили годовщину свадьбы. У мужчины осталось двое детей.
Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.