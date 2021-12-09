Молодые люди учились в одной школе на Житомирщине, а затем поступили вместе в аграрный колледж. Загадочную гибель 18-летнего Назара и 20-летнего Ярослава расследуют правоохранители.

Известно, что парни жили в одной комнате в общежитии и исчезли вечером 5 декабря. Сразу их не кинулись искать, так как был выходной день. О пропаже студентов днем 6 декабря в полицию заявил преподаватель колледжа, сообщает пресс-служба ГУНП.

Вещи парней обнаружили на берегу технического водоема, расположенного на территории учебного заведения всего в нескольких десятках метров от общежития, в котором они жили. Чтобы попасть к водоему, студентам пришлось перелезть через высокий забор.

Водолазы обнаружили тела парней на дне пруда. По предварительным выводам экспертов, смерть обоих наступила в результате утопления в воде.

Погибшие характеризовались в колледже положительно. Преподаватели подозревают, что студенты могли выйти на лед водоема, глубина которого составляет три метра, ради селфи. В полиции рассматривают несколько версий – от суицида до убийства, говорится в сюжете "ТСН".

"Аккуратно курточки были сложены на берегу. Шагов семь по этому льду, а потом обвал. Самоубийство я исключаю. Может, какая-то погоня была, может, их кто-то преследовал", – прокомментировал директор аграрного колледжа Николай Тимошенко.

Отметим, в крови погибших не обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. Следствие продолжается.

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