Трагическое ДТП произошло накануне вечером, когда бусик, направлявшийся из Тернополя в Кременец, не разминулся с "Фольксвагеном".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области. ДТП произошло на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Лозовая 8 декабря, около 17:00.
Столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка. Главный удар пришелся на водителя и пассажиров на передних сиденьях. В результате аварии травмировались девять человек, семерых из них госпитализировали с разными травмами в городскую больницу скорой помощи.
Двое – водитель и пассажирка микроавтобуса – были самыми тяжелыми и медикам не удалось их спасти. Два человека медики отпустили домой.
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"
Ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан вышла на связь после своего "исчезновения" в Мексике: "Мы ушли в..."
Участница шоу "Маска" потеряла сознание перед выходом на сцену: "Все смеялись, кроме..."
Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки": не могут вспоминать это без слез
Сейчас под наблюдением врачей остаются трое травмированных – это три женщины – две пассажирки автобуса и пассажирка авто. Все трое в тяжелом состоянии.
Известно, что оба водителя за рулем были трезвыми. Продолжается следствие согласно ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие за собой гибель нескольких человек)
Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.