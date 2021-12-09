Трагическое ДТП произошло накануне вечером, когда бусик, направлявшийся из Тернополя в Кременец, не разминулся с "Фольксвагеном".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области. ДТП произошло на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Лозовая 8 декабря, около 17:00.

Столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка. Главный удар пришелся на водителя и пассажиров на передних сиденьях. В результате аварии травмировались девять человек, семерых из них госпитализировали с разными травмами в городскую больницу скорой помощи.

Двое – водитель и пассажирка микроавтобуса – были самыми тяжелыми и медикам не удалось их спасти. Два человека медики отпустили домой.

Сейчас под наблюдением врачей остаются трое травмированных – это три женщины – две пассажирки автобуса и пассажирка авто. Все трое в тяжелом состоянии.

Известно, что оба водителя за рулем были трезвыми. Продолжается следствие согласно ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие за собой гибель нескольких человек)

Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.

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