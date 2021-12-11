Произошла серия взрывов из-за возгорания прицепа с дизтопливом - на видеозаписи взрыва видно, как в небо поднимается огонь и огромные клубы дыма.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ливанское Национальное новостное агентство. Уточняется, что взрыв произошел на юге Ливана в городе Тир в лагере палестинских беженцев Бурдж-эш-Шимали.

Explosion hits Palestinian refugee camp in southern Lebanon https://t.co/JHzEyC6BIv pic.twitter.com/LF4xkAbGnv — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 10, 2021

Точное число жертв не приводится, однако чиновник из службы безопасности на условиях анонимности рассказал о том, что взрывы могли унести жизни до 12 человек - у людей не было и шанса выжить.

Согласно сообщениям источника издания в ливанских службах безопасности, сначала пожар возник в топливном баке, а после перекинулся на храм в лагере Бурдж-эль-Шемали. Сначала появилось несколько небольших ярко-красных вспышек, а за ними последовал большой взрыв и звук бьющегося стекла.



Сейчас военнослужащие ливанской армии оцепили район происшествия.

Lebanon in the path of progress! https://t.co/Svifh5hLIQ — Daniel The Dissonant🔥 (@Daniel85401173) December 11, 2021

Стоит отметить, что в Ливане проживают десятки тысяч беженцев из Палестины, в том числе в 12 специальных лагерях. Лагерь беженцев Бурдж-эш-Шимали был создан еще в 1955 году.

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