Произошла серия взрывов из-за возгорания прицепа с дизтопливом - на видеозаписи взрыва видно, как в небо поднимается огонь и огромные клубы дыма.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ливанское Национальное новостное агентство. Уточняется, что взрыв произошел на юге Ливана в городе Тир в лагере палестинских беженцев Бурдж-эш-Шимали.
Точное число жертв не приводится, однако чиновник из службы безопасности на условиях анонимности рассказал о том, что взрывы могли унести жизни до 12 человек - у людей не было и шанса выжить.
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Согласно сообщениям источника издания в ливанских службах безопасности, сначала пожар возник в топливном баке, а после перекинулся на храм в лагере Бурдж-эль-Шемали. Сначала появилось несколько небольших ярко-красных вспышек, а за ними последовал большой взрыв и звук бьющегося стекла.
Сейчас военнослужащие ливанской армии оцепили район происшествия.
Стоит отметить, что в Ливане проживают десятки тысяч беженцев из Палестины, в том числе в 12 специальных лагерях. Лагерь беженцев Бурдж-эш-Шимали был создан еще в 1955 году.
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