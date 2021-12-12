В Луцке, Волынская область, легковой автомобиль пытался скрыться от правоохранителей и совершил наезд на людей на пешеходном переходе, среди которых был и ребенок.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на "Волинські Новини", авария произошла сегодня, 12 декабря, около 15:00 на проспекте Соборности. Автомобиль Renault Megane пытался скрыться от правоохранителей, но водитель не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на пешеходов. Люди в момент ДТП переходили по пешеходному переходу на "зеленый" сигнал светофора. После этого водитель автомобиля вьехал в дерево. Мужчина, который был за рулем, а также пассажиры пытались скрыться с места ДТП.

На место событий вызвали кареты "скорой" помощи. Пострадавших доставили в больницу. Также на место событий прибыли следователи полиции. Как сообщают СМИ, травмы получили пять человек, среди которых был и ребенок.

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