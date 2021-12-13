Произошло смертельное дорожно-транспортрое происшествие с пассажирским автобусом - в результате аварии погибло много пассажиров транспортного средства.

Об этом сообщает Ecu911. Отмечается, что ДТП произошло в кантоне Сукуа в центральной части Эквадора.

В национальной полиции уточнили, что автобус следовал по маршруту Макас-Лоха. По предварительным данным, на одном из участков дороги водитель потерял управление после чего автобус перевернулся.

В результате аварии погибли 18 человек. Еще 25 пострадавших, среди которых и маленькие дети, были госпитализированы в различные медучреждения.

Самому младшему из госпитализированных пассажиров исполнилось четыре месяца, самому старшему – 67 лет. Никаких подробностей о состоянии потерпевших в результате аварии пока не сообщается.

Cотрудники Службы и криминалисты полиции сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП и расследованием дорожно-трагического транспортного происшествия.

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