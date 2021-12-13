Произошло смертельное дорожно-транспортрое происшествие с пассажирским автобусом - в результате аварии погибло много пассажиров транспортного средства.
Об этом сообщает Ecu911. Отмечается, что ДТП произошло в кантоне Сукуа в центральной части Эквадора.
В национальной полиции уточнили, что автобус следовал по маршруту Макас-Лоха. По предварительным данным, на одном из участков дороги водитель потерял управление после чего автобус перевернулся.
В результате аварии погибли 18 человек. Еще 25 пострадавших, среди которых и маленькие дети, были госпитализированы в различные медучреждения.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Юрий Горбунов устроил Кате Осадчей атмосферный уикенд в Италии: кадры отдыха
Мощный взрыв разрушил здания в центре города, под завалами много людей: кадры происшествия
Жена продюсера "Квартал 95" с формами напоказ в шелковой пижаме повеселилась вечером: фото
Пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч
Самому младшему из госпитализированных пассажиров исполнилось четыре месяца, самому старшему – 67 лет. Никаких подробностей о состоянии потерпевших в результате аварии пока не сообщается.
Cотрудники Службы и криминалисты полиции сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП и расследованием дорожно-трагического транспортного происшествия.
Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.