Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Новости Луцка и Волыни". Аварию парень совершил на автомобиле отчима - владелец автомобиля в момент совершения ДТП был за границей.
Полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах несовершеннолетний взял ключи от машины отчима.
И сам Рудюк, и его спутники, которые в момент аварии находились в машине в качестве пассажиров, являются студентами первого курса высшего профессионального училища Луцка. Имена товарищей виновника ДТП с пострадавшими пока не оглашают.
Сейчас виновник аварии находится в следственном изоляторе по решению суда и ожидает результатов досудебного следствия. Против него возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям).
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Стоит отметить, что авария произошла 12 декабря в 14:30 по просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с улицы Черновола.
Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.