16-летнего водителя, который за рулем автомобиля Renault Megane сбил шесть человек на пешеходном переходе в Луцке, зовут Дмитрий Рудюк.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Новости Луцка и Волыни". Аварию парень совершил на автомобиле отчима - владелец автомобиля в момент совершения ДТП был за границей.

Полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах несовершеннолетний взял ключи от машины отчима.

И сам Рудюк, и его спутники, которые в момент аварии находились в машине в качестве пассажиров, являются студентами первого курса высшего профессионального училища Луцка. Имена товарищей виновника ДТП с пострадавшими пока не оглашают.

Сейчас виновник аварии находится в следственном изоляторе по решению суда и ожидает результатов досудебного следствия. Против него возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям).

Стоит отметить, что авария произошла 12 декабря в 14:30 по просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с улицы Черновола.

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