В Луганской области в Старобельском районе в фатальное ДТП попал пассажирский микроавтобус - маршрутка слетела в кювет с трассы Чугуев – Миловое.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Татьяна Погукай в Facebook. ДТП произошло около 06:40 вторника возле села Орехово в Старобельском районе.

Правохранители предварительно установили, что водитель маршрутки не учел дорожной обстановки, то есть гололедици на трассе, и допустил выезд пассажирского микроавтобуса на обочину. В результате этого транспортное средство перевернулось на правую сторону.

В результате аварии погиб один пассажир микроавтобуса. Еще шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Двоих пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте происшествия и отпустили их домой.

В полиции отмечают, что на месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.

С начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.