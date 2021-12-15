Об этом говорится в материале Obozrevatel. В Луцке медики продолжают бороться за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, ее маленький сын, к счастью, уже пришел в себя.
На кадрах с места ДТП было видно, как при столкновении женщину подбросило вверх и она отлетела на десяток метров. Алена Коломийчук сейчас находится в реанимации в коме, у нее тяжелые травмы. Ее мозг реагирует на импульсы и это дает небольшую надежду.
Сын Алены, которому всего 5 лет, находится сейчас в городской больнице с сотрясением мозга. Медики наложили ему швы, ведь у него был рассечен лоб. Однако из-за пережитого у ребенка сильный стресс и он начал заикаться.
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Муж потерпевшей на момент ДТП находился за границей, поскольку он работает дальнобойщиком. Ему удалось приехать в Луцк только утром 14 декабря.
Сейчас небезразличные люди собирают средства для спасения пострадавших в жутком ДТП.
16-летнему виновнику жуткого ДТП в Луцке, где он сбил шестерых людей, избрали меру пресечения. Его мать заявила, что сожалеет о причиненном ее сыном и не собирается нанимать ему адвоката.
Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.
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