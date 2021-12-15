В Луцке 16-летний подросток влетел в людей на переходе, 39-летняя женщина и ее 5-летний сын получили серьезные травмы - их сейчас спасают медики.

Об этом говорится в материале Obozrevatel. В Луцке медики продолжают бороться за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, ее маленький сын, к счастью, уже пришел в себя.

На кадрах с места ДТП было видно, как при столкновении женщину подбросило вверх и она отлетела на десяток метров. Алена Коломийчук сейчас находится в реанимации в коме, у нее тяжелые травмы. Ее мозг реагирует на импульсы и это дает небольшую надежду.

Сын Алены, которому всего 5 лет, находится сейчас в городской больнице с сотрясением мозга. Медики наложили ему швы, ведь у него был рассечен лоб. Однако из-за пережитого у ребенка сильный стресс и он начал заикаться.

Муж потерпевшей на момент ДТП находился за границей, поскольку он работает дальнобойщиком. Ему удалось приехать в Луцк только утром 14 декабря.

Сейчас небезразличные люди собирают средства для спасения пострадавших в жутком ДТП.

16-летнему виновнику жуткого ДТП в Луцке, где он сбил шестерых людей, избрали меру пресечения. Его мать заявила, что сожалеет о причиненном ее сыном и не собирается нанимать ему адвоката.



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