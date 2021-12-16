В Ивано-Франковской области произошло землетрясение - с начала 2021 года это уже восьмой раз в данном районе.

Как сообщили в Главном центре специального контроля, эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе области, к югу от города Надворная, на глубине 5 км.

15 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9.

Землетрясение было едва ощутимым, колебания почувствовали только отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения. Особенно это было ощутимо на верхних этажах.

По данным сейсмологов, с начала текущего года это уже восьмое землетрясение в данном районе. Последнее раз был 19 ноября с магнитудой 2,6.

К слову, недавно мощное землетрясение ударило по северным регионам Перу, что привело к серьезным разрушениям в двух провинциях страны.

Местные жителе в спешке покидали свои дома в мерах предосторожности.

В результате толчков пострадало три человека. Они получили серьезные травмы. Одного из местных жителей пришлось спасать из-под завалов церкви, которая обрушилась в результате сильных толчков.

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