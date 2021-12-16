В городе Лубны Полтавской области произошла страшная трагедия - мама полуторагодовалой девочки пошла в магазин поблизости, а в ее отсутствие малышка погибла.

Детали трагического происшествия рассказала пресс-секретарь службы спасения Светлана Рыбалко в комментарии для "Суспільне". Трагедия произошла 15 декабря по улице Камянопотоцкой. Вечером 31-летняя мама выбежала в магазин недалеко от дома. В это время полуторагодовалая девочка уже спала.

Женщина вернулась около 22:00 и увидела задымление. Она вместе с соседкой кинулась в дом, чтобы отыскать девочку в комнате и спасти, но им это не удалось. На место происшествия вызвали службу спасения.

Девочку обнаружили на полу у двери. Медики проводили реанимационные действия, но спасти ее не смогли. Мать отравилась продуктами горения и была доставлена в медучреждение. По словам заместителя главного врача Лубенской больницы интенсивного лечения Владимира Колоды, ее состояние среднетяжелое.

Мама погибшего ребенка отравилась продуктами горения и ее экстренно госпитализировали в местную больницу. По словам заместителя главного врача Лубенской больницы, состояние женщины оценивается как среднетяжелое.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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