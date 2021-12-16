Частный самолет "Gulfstream" разбился при аварийной посадке в аэропорту – в результате катастрофы погибли все, кто был на борту – экипаж и пассажиры.

Об этом сообщает издание DW. Уточняется, что крушение частного самолета произошло при аварийной посадке в аэропорту Лас-Америкас в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго.



Aeronave accidentada cerca del aeropuerto Las Américas, es propiedad de Helidosa.

7 pasajeros

2 tripulantes. pic.twitter.com/lTa8QLCuGM — Miralba Ruiz (@Miralba) December 15, 2021

На борту Gulfstream GIV SP находились два члена экипажа и семеро пассажиров. Самолет направлялся в Майами.

Авиалайнер вылетел из аэропорта Ла-Исабела. Однако вскоре после взлета пилот сообщил об аварийной ситуации. Он решил приземлиться в аэропорту Лас-Америкас. Во время попытки это сделать самолет и потерпел катастрофу.

В результате инцидента погибли семь пассажиров и два члена экипажа. Шесть были иностранными гражданами, а один — доминиканцем.

Среди жертв был пуэрториканский музыкальный продюсер Хосе А. Эрнандес, более известный как "Flow La Movie", а также его жена и их ребенок.

Причина крушения или аварийной посадки пока не известна. На месте работает полиция.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.