Об этом сообщает издание DW. Уточняется, что крушение частного самолета произошло при аварийной посадке в аэропорту Лас-Америкас в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго.
На борту Gulfstream GIV SP находились два члена экипажа и семеро пассажиров. Самолет направлялся в Майами.
Авиалайнер вылетел из аэропорта Ла-Исабела. Однако вскоре после взлета пилот сообщил об аварийной ситуации. Он решил приземлиться в аэропорту Лас-Америкас. Во время попытки это сделать самолет и потерпел катастрофу.
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В результате инцидента погибли семь пассажиров и два члена экипажа. Шесть были иностранными гражданами, а один — доминиканцем.
Среди жертв был пуэрториканский музыкальный продюсер Хосе А. Эрнандес, более известный как "Flow La Movie", а также его жена и их ребенок.
Причина крушения или аварийной посадки пока не известна. На месте работает полиция.
Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.
Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.
Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.