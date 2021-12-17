Полиция расследует причины и обстоятельства жуткой трагедии. По предварительным данным, пожар вспыхнул вследствие поджога.

Так, инцидент произошел в пятницу, 17 декабря, в японском городе Осака, передает Politeka.net со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара в психиатрической клинике, расположенной на четвертом этаже высотного здания.

Пожар начался вскоре после открытия клиники в 10 часов. Около 10:20 местная пожарная служба получила сообщение о возгорании. Пламя потушили примерно в 10:45. Огонь распространился на территорию площадью около 20-ти квадратных метров.

Полиция подозревает поджог. Предварительно, один из пациентов клиники, пожилой мужчина, принес сумку, в которой протекла легковоспламеняющаяся жидкость, сообщают местные СМИ.

В Сети появились кадры трагедии: видны почерневшие и обугленные окна.

«Когда я выглянула наружу, я увидела оранжевое пламя в окне четвертого этажа здания. Женщина махала руками, прося помощи, из окна шестого этажа», - рассказала очевидица, работающая в соседней компании.

Еще одна женщина сообщила, что видела дым, идущий из окна и что в окрестностях ненадолго отключилось электричество.

В здании, где вспыхнул пожар, также есть салон красоты, магазин одежды и школа английского языка.

Japan: 27 feared dead as fire breaks out in commercial building in Osaka: 9 people died 18 people cardiopulmonary arrest Suspected of arson in Osaka Building fire. Nine people were confirmed dead in a fire that broke out in the psychosomatic medicine department of a building in pic.twitter.com/wIjBA5V6GR — worldnews24u (@worldnews24u) December 17, 2021

JUST IN: At least 27 people feared dead after building fire in Osaka, Japan - Kyodo pic.twitter.com/uEo7NUE8QK — BNO News (@BNONews) December 17, 2021

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