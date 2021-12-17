Так, инцидент произошел в пятницу, 17 декабря, в японском городе Осака, передает Politeka.net со ссылкой на Reuters.
По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара в психиатрической клинике, расположенной на четвертом этаже высотного здания.
Пожар начался вскоре после открытия клиники в 10 часов. Около 10:20 местная пожарная служба получила сообщение о возгорании. Пламя потушили примерно в 10:45. Огонь распространился на территорию площадью около 20-ти квадратных метров.
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Полиция подозревает поджог. Предварительно, один из пациентов клиники, пожилой мужчина, принес сумку, в которой протекла легковоспламеняющаяся жидкость, сообщают местные СМИ.
В Сети появились кадры трагедии: видны почерневшие и обугленные окна.
«Когда я выглянула наружу, я увидела оранжевое пламя в окне четвертого этажа здания. Женщина махала руками, прося помощи, из окна шестого этажа», - рассказала очевидица, работающая в соседней компании.
Еще одна женщина сообщила, что видела дым, идущий из окна и что в окрестностях ненадолго отключилось электричество.
В здании, где вспыхнул пожар, также есть салон красоты, магазин одежды и школа английского языка.
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