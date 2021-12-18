Страшное ДТП произошло ранним утром в субботу, 18 декабря. В кювет слетел микроавтобус "Mercedes", в котором ехали юные спортсмены.

Авария случилась на трассе в Ярославской области РФ, передает пресс-служба МЧС края. У грузового автомобиля КАМАЗ, который двигался впереди и перевозил лес, отцепился прицеп и рассыпались бревна. Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса резко выкрутил руль и потерял управление. "Mercedes" слетел в кювет и лег на бок.

Автобус направлялся из Ростова в подмосковный Солнечногорск и вез детей 2012 года рождения на соревнования. На месте работают 15 спасателей и пять единиц техники, есть пострадавшие.

Пользователи активно комментируют происшествие:

"Слава Богу, что никто не погиб"

"раньше транспорт с детьми всегда сопровождался ГАИ!!!"

"жаль детей"

"В любом случае, автобус виноват"

"Пункт назначения" по-русски"

Напомним, что несчастный случай произошел на трассе Харьков-Киев, фото: "оказались зажаты в салоне"

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