Авария случилась на трассе в Ярославской области РФ, передает пресс-служба МЧС края. У грузового автомобиля КАМАЗ, который двигался впереди и перевозил лес, отцепился прицеп и рассыпались бревна. Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса резко выкрутил руль и потерял управление. "Mercedes" слетел в кювет и лег на бок.

Автобус направлялся из Ростова в подмосковный Солнечногорск и вез детей 2012 года рождения на соревнования. На месте работают 15 спасателей и пять единиц техники, есть пострадавшие.

В салоне находились 14 детей и шесть взрослых. Водитель в результате аварии получил перелом руки, а у 12 спортсменов ссадины и ушибы. Их направили в клинику на осмотр, но госпитализация им не требуется. Еще двух детей с ушибами головы отвезли в детскую областную больницу каретами "скорой помощи".

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Пользователи активно комментируют происшествие:

"Слава Богу, что никто не погиб"

"раньше транспорт с детьми всегда сопровождался ГАИ!!!"

"жаль детей"

"В любом случае, автобус виноват"

"Пункт назначения" по-русски"

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