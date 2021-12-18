Авария случилась на трассе в Ярославской области РФ, передает пресс-служба МЧС края. У грузового автомобиля КАМАЗ, который двигался впереди и перевозил лес, отцепился прицеп и рассыпались бревна. Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса резко выкрутил руль и потерял управление. "Mercedes" слетел в кювет и лег на бок.
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Пользователи активно комментируют происшествие:
"Слава Богу, что никто не погиб"
"раньше транспорт с детьми всегда сопровождался ГАИ!!!"
"жаль детей"
"В любом случае, автобус виноват"
"Пункт назначения" по-русски"
Напомним, что несчастный случай произошел на трассе Харьков-Киев, фото: "оказались зажаты в салоне"
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