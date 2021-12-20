Так, вечером 19 декабря, на Театральной площади Мариуполя, когда люди собрались вокруг наряженной и светящейся елочки, чтобы отметить День Св. Николая, дерево неожиданно сложилось пополам. Об этом сообщает пресс-служба местного городского совета.
К счастью, никто не пострадал. На опубликованных в Сети кадрах видно, что люди вовремя успели отбежать. Также видно, как верхушка елки с большой звездой сначала медленно накренилась влево, а затем устремилась вниз. Причиной инцидента стали сильные порывы ветра.
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Местные власти пообещали, что подрядная организация поднимет елочку и усилит конструкцию. Все остальные праздничные локации (ярмарка, каток, резиденция Свяого Николая и др.) продолжили работать как обычно.
Украинцы бурно обсуждают данное событие:
"Очень жаль. Надеюсь восстановят, укрепят. Красивая елка!"
"Красиво сложилась!"
"А что? Оригинальненько так, даже лучше стало, опять же - теперь она ветроустойчивая"
"Не как у всех!!! эксклюзив!!!"
"Главное, что никто не пострадал"
"Это очень-очень плохой знак..."
Примечательно, что это уже третий подобный случай за неделю. В тот же день, 19 декабря, но только утром, главная новогодняя елка рухнула в Лебедине Сумской области - тоже не выдержала ветра. А несколькими днями ранее праздничное дерево сломалось во время установки в поселке Романов на Житомирщине.
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