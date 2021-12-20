Инцидент с главной новогодней елкой произошел в Мариуполе - дерево рухнуло на толпу зевак, появились подробности и кадры.

Так, вечером 19 декабря, на Театральной площади Мариуполя, когда люди собрались вокруг наряженной и светящейся елочки, чтобы отметить День Св. Николая, дерево неожиданно сложилось пополам. Об этом сообщает пресс-служба местного городского совета.

К счастью, никто не пострадал. На опубликованных в Сети кадрах видно, что люди вовремя успели отбежать. Также видно, как верхушка елки с большой звездой сначала медленно накренилась влево, а затем устремилась вниз. Причиной инцидента стали сильные порывы ветра.

Местные власти пообещали, что подрядная организация поднимет елочку и усилит конструкцию. Все остальные праздничные локации (ярмарка, каток, резиденция Свяого Николая и др.) продолжили работать как обычно.

Украинцы бурно обсуждают данное событие:

"Очень жаль. Надеюсь восстановят, укрепят. Красивая елка!"

"Красиво сложилась!"

"А что? Оригинальненько так, даже лучше стало, опять же - теперь она ветроустойчивая"

"Не как у всех!!! эксклюзив!!!"

"Главное, что никто не пострадал"

"Это очень-очень плохой знак..."

Примечательно, что это уже третий подобный случай за неделю. В тот же день, 19 декабря, но только утром, главная новогодняя елка рухнула в Лебедине Сумской области - тоже не выдержала ветра. А несколькими днями ранее праздничное дерево сломалось во время установки в поселке Романов на Житомирщине.

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