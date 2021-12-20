Пожар в цеху по производству мебели уничтожил кровлю здания на площади 200 кв.м, оборудование и сырье для изготовления мебели.
В пожаре повреждены стены на площади 250 кв.м, сообщили в ТСН.
Часть Львова накрыл ядовитый дым, который выделялся в ходе горения легковоспламеняющейся химии.
Местные жители домов жаловались на удушье.
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Полсотни пожарных боролись с огнем более четырех часов.
Ранее, в Одесской области на судоремонтном заводе вспыхнул пожар.
В городе Измаил на территории Измаильского судоремонтного завода в пришвартованном буксире возник пожар.
Сигнал о возгорании спасатели получили накануне в 16:21.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что горела каюта в пришвартованном буксире, который находился на ремонте.
Спустя два часа пожар ликвидировали. За это время пламя успело охватить 60 квадратных метров.
К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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