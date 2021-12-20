Полицейские устанавливают детали вопиющего инцидента, похищения ребенка, сейчас разыскивают автомобиль, в котором может находиться ребенок.

Об этом говорится в сообщении полиции региона. 20 декабря, в селе Вишняки Полтавской области возле школы похитили 9-летнего ребенка. В полицию обратилась его бабушка.

По ее словам, вблизи местного учебного заведения неизвестная женщина забрала ее внука, 2012 года рождения, и уехала на автомобиле в неизвестном направлении. Полиция начала искать ребенка и разослала ориентировки коллегам из соседних областей.

По поручению руководства ГУНП Полтавщины на поиски ребенка ориентирован весь личный состав полиции области и предоставлена ориентировка коллегам из соседних областей.

Все, кто имеет информацию о местонахождении ребенка, просят сообщить по номеру 102.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что в Киеве ищут 16-летнюю девочку: Дария вышла из дома и исчезла.

Как сообщала Politeka, киевская полиция бросилась на поиски 13-летней Виктории: девочка не вернулась домой.

Также Politeka писала, под Киевом девочка не вернулась домой со школы: родные просят о помощи.