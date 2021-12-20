Об этом говорится в сообщении полиции региона. 20 декабря, в селе Вишняки Полтавской области возле школы похитили 9-летнего ребенка. В полицию обратилась его бабушка.
По ее словам, вблизи местного учебного заведения неизвестная женщина забрала ее внука, 2012 года рождения, и уехала на автомобиле в неизвестном направлении. Полиция начала искать ребенка и разослала ориентировки коллегам из соседних областей.
По поручению руководства ГУНП Полтавщины на поиски ребенка ориентирован весь личный состав полиции области и предоставлена ориентировка коллегам из соседних областей.
Все, кто имеет информацию о местонахождении ребенка, просят сообщить по номеру 102.
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Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что в Киеве ищут 16-летнюю девочку: Дария вышла из дома и исчезла.
Как сообщала Politeka, киевская полиция бросилась на поиски 13-летней Виктории: девочка не вернулась домой.
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