На Закарпатье правоохранители разыскивают пропавшего жителя Житомирщины Александра Приходченко и просят помочь в поисках мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе Межгорного отделения полиции. На Закарпатье ищут пропавшего жителя Житомирской области Александра Приходченко. Он приехал на отдых, но перестал выходить на связь.

62-летний мужчина приехал из города Чуднов Житомирской области на отдых в село Соймы близ Межгорья, однако несколько дней назад перестал выходить на связь с родными.

Рост пропавшего мужчины Александра Приходченко около 170-180 см, у него среднее телосложение и волосы черные коротко подстриженные.

Всех, кому известна информация о местонахождении мужчины, просят сразу сообщить на линию "102" или по телефонам (03146) 2-10-90, 2-11-07, 098-88-57-028.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что в Киеве ищут 16-летнюю девочку: Дария вышла из дома и исчезла.

Как сообщала Politeka, киевская полиция бросилась на поиски 13-летней Виктории: девочка не вернулась домой.

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