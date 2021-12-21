Об этом сообщает RIVNE.MEDIA. Авария произошла возле поворота в село Грабов Ривненского района. Несколько авто в результате столкновения даже оказались в кювете.

Водители говорят, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой и с включенной аварийной сигнализацией. Однако водитель грузовика не выбрал безопасной скорости и дистанции, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди авто.

Машины сзади совершили инерционные столкновения между собой, некоторых от силы удара отбросило в кювет. В результате аварии пострадали два человека, но от госпитализации они отказались.

Инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП, а также будут составлять акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.

С начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.