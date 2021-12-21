Об этом сообщает Lowicz24.eu. Двое украинцев вернутся домой в гробах. Так, одно ДТП произошло в воскресенье, 19 декабря на трассе А2. Еще одна смертельная авария произошла в городе Моринь Западнопоморского воеводства.
ДТП в Лодзинском воеводстве
По предварительным данным, 39-летний гражданин Украины, управляя автомобилем Audi, по неизвестным причинам не справился с управлением и врезался в заграждение. Затем в Audi въехал Volkswagen Passat, которым управлял 44-летний поляк.
В аварии не выжил 43-летний пассажир-украинец. Водителя автомобиля в тяжелом состоянии доставили в ближайшее медучреждение в Варшаве.
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ДТП в Западнопоморском воеводстве
В воскресенье, 19 декабря, в Морине Западно-Поморского воеводства произошло смертельное ДТП. 34-летний украинец за рулем Ford превысил скорость и въехал в дерево. Жертвой аварии снова стал пассажир – 50-летний гражданин Украины.
Водитель был за рулем в нетрезвом состоянии. В его крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя.
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Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
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